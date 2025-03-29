Descontinuado
TAT3215BL/00
Tus sonidos. Tus movimientos.
Dónde y cuándo quieras. Estos audífonos totalmente inalámbricos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 24 horas de tiempo de reproducción con su estuche de carga. Si te encuentras en una llamada larga, puedes utilizar solo un audífono mientras el otro se carga.
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
Azul
Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.
¿Debes contestar una llamada cuando los auriculares tienen poca batería? Obtén más tiempo de conversación si utilizas un audífono mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al audífono que utilizas y puedes cambiarlo cuando sea necesario.
3.3
de 5
3
Opiniones
jerry1825
29/03/2025
México
Excelente
Esta reseña se realizó para TAT3215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-03-28
Esta reseña se realizó para TAT3215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-03-28
titab
03/10/2022
México
Comprador verificado
Audifono izquierdo dejo de cargar
La calidad de sonido me gusto, pero al poco tiempo dejo de cargar el audífono izquierdo en estos momento me encuentro validando la garantia, que tambien ya resulto ser muy largo el proceso
Ventajas
se escucha muy bien
Contras
se descompusieron pronto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2021-09-03
Rius1206
24/10/2022
México
Audifonos con fallas
La calidad de sonido es buena, lo que no es que dejan de servir al poco tiempo de compra, ademas el soporte es muy malo
Esta reseña se realizó para TAT3215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-09-24
Esta reseña se realizó para TAT3215BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-09-24