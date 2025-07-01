Justo donde lo necesita. Ahora puede obtener imágenes de ultrasonido excepcionales en la palma de su mano. Philips Lumify combina transductores livianos y de alta calidad con una aplicación de ultrasonido intuitiva para ofrecer diagnósticos en sus dispositivos Apple iPhone y iPad compatibles. Obtenga datos clínicos críticos de manera rápida y sencilla en el punto de atención: en el campo, en medicina de emergencia y cuidados críticos, junto a la cama del paciente y en la práctica de consultorio. Su compra incluye transductor(es) y cable(s) Lumify, la aplicación Lumify, módulo de energía*, cables accesorios, actualizaciones de software, soporte y capacitación, estuches de transporte y garantía del fabricante.
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Imágenes ecográficas claras directamente en aplicaciones
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La ecografía en la app de Philips facilita el inicio. Con tres sencillos pasos, ya puede escanear con este dispositivo resistente diseñado para el uso diario en el exigente mundo del punto de atención. La aplicación está disponible en la Apple App Store para iPhones y iPads compatibles con Apple. 1. Descargue la app – descargar una sola vez un transductor Lumify en cualquier iPhone o iPad compatible. 2. Conecte y active el transductor a su dispositivo inteligente. 3. Escanee con la excepcional calidad de la tecnología de imagen de Philips.
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Imágenes excepcionales
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para escenarios clínicos específicos. Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil, con el peso más liviano en ecografía manual [1]. Para dispositivos Apple que no son compatibles con una conexión directa al transductor Lumify, se necesita un módulo de energía que brinde la conectividad necesaria entre el dispositivo y el transductor.
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para escenarios clínicos específicos. Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil, con el peso más liviano en ecografía manual [1]. Para dispositivos Apple que no son compatibles con una conexión directa al transductor Lumify, se necesita un módulo de energía que brinde la conectividad necesaria entre el dispositivo y el transductor.
Los preajustes optimizan el transductor para el examen
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Cada transductor tiene preajustes para ayudarle a aprovechar al máximo sus exámenes. Realice con confianza una variedad de escaneos – ahora incluye escaneo ocular – con 14 preajustes personalizados, que incluyen escaneo abdominal, cardíaco, FAST y MSK. Se utilizan funciones avanzadas de imagen, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT y xRes, para mejorar la calidad de imagen, reducir artefactos y optimizar la definición de los bordes. Elija entre una variedad de transductores Lumify livianos y de alta calidad: transductor sectorial de banda ancha S4-1, transductor convexo de banda ancha C5-2 y transductor lineal de banda ancha L12-4.
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Comparta información y conecte fácilmente
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Lumify se conecta fácilmente a un sistema de archivado y comunicación de imágenes (PACS), pone los datos del paciente a disposición de la historia clínica electrónica (EMR) y permite enviar y compartir rápidamente imágenes, notas y datos de diagnóstico a través de DICOM a PACS, de una red compartida o de un directorio local mediante las funciones integradas de su teléfono o tableta. Las actualizaciones tecnológicas en tiempo real a través del portal de asistencia en línea le permiten mantener su sistema actualizado.
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Sus datos siguen siendo suyos
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El compromiso de Philips con la seguridad de los datos de los pacientes significa que, con Lumify, sus datos e imágenes permanecen con usted y se almacenan como usted prefiera. Lumify prioriza la seguridad de los datos de los pacientes y protege cuidadosamente la información para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La revisión y la implementación por parte del cliente del manual del Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Philips Lumify "Roles compartidos para la seguridad del sistema y de datos" (proporcionado con cada compra de Lumify) es obligatoria para la seguridad de los datos. El manual detalla los requisitos del cliente y de Philips para proteger los datos en Lumify.
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Ahora con un preajuste ocular
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Evaluate trauma or perform a quick in-office scan to visualize and assess anatomical detail and blood flow within the eye and its surrounding structure, including quantitative measurements.
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Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
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La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
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La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Exámenes para obstetricia/ginecología
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
Resultados rápidos para exámenes FAST
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
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El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
Exámenes cardíacos seguros
Exámenes cardíacos seguros
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
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La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
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La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
Imagen pulmonar
Imagen pulmonar
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
Imagen pulmonar
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
Imagen pulmonar
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
Exámenes abdominales versátiles
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Imágenes ecográficas claras directamente en aplicaciones
Imágenes excepcionales
Los preajustes optimizan el transductor para el examen
Imágenes ecográficas claras directamente en aplicaciones
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La ecografía en la app de Philips facilita el inicio. Con tres sencillos pasos, ya puede escanear con este dispositivo resistente diseñado para el uso diario en el exigente mundo del punto de atención. La aplicación está disponible en la Apple App Store para iPhones y iPads compatibles con Apple. 1. Descargue la app – descargar una sola vez un transductor Lumify en cualquier iPhone o iPad compatible. 2. Conecte y active el transductor a su dispositivo inteligente. 3. Escanee con la excepcional calidad de la tecnología de imagen de Philips.
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La ecografía en la app de Philips facilita el inicio. Con tres sencillos pasos, ya puede escanear con este dispositivo resistente diseñado para el uso diario en el exigente mundo del punto de atención. La aplicación está disponible en la Apple App Store para iPhones y iPads compatibles con Apple. 1. Descargue la app – descargar una sola vez un transductor Lumify en cualquier iPhone o iPad compatible. 2. Conecte y active el transductor a su dispositivo inteligente. 3. Escanee con la excepcional calidad de la tecnología de imagen de Philips.
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Imágenes excepcionales
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para escenarios clínicos específicos. Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil, con el peso más liviano en ecografía manual [1]. Para dispositivos Apple que no son compatibles con una conexión directa al transductor Lumify, se necesita un módulo de energía que brinde la conectividad necesaria entre el dispositivo y el transductor.
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para escenarios clínicos específicos. Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil, con el peso más liviano en ecografía manual [1]. Para dispositivos Apple que no son compatibles con una conexión directa al transductor Lumify, se necesita un módulo de energía que brinde la conectividad necesaria entre el dispositivo y el transductor.
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para escenarios clínicos específicos. Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil, con el peso más liviano en ecografía manual [1]. Para dispositivos Apple que no son compatibles con una conexión directa al transductor Lumify, se necesita un módulo de energía que brinde la conectividad necesaria entre el dispositivo y el transductor.
Los preajustes optimizan el transductor para el examen
Los preajustes optimizan el transductor para el examen
Cada transductor tiene preajustes para ayudarle a aprovechar al máximo sus exámenes. Realice con confianza una variedad de escaneos – ahora incluye escaneo ocular – con 14 preajustes personalizados, que incluyen escaneo abdominal, cardíaco, FAST y MSK. Se utilizan funciones avanzadas de imagen, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT y xRes, para mejorar la calidad de imagen, reducir artefactos y optimizar la definición de los bordes. Elija entre una variedad de transductores Lumify livianos y de alta calidad: transductor sectorial de banda ancha S4-1, transductor convexo de banda ancha C5-2 y transductor lineal de banda ancha L12-4.
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Cada transductor tiene preajustes para ayudarle a aprovechar al máximo sus exámenes. Realice con confianza una variedad de escaneos – ahora incluye escaneo ocular – con 14 preajustes personalizados, que incluyen escaneo abdominal, cardíaco, FAST y MSK. Se utilizan funciones avanzadas de imagen, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT y xRes, para mejorar la calidad de imagen, reducir artefactos y optimizar la definición de los bordes. Elija entre una variedad de transductores Lumify livianos y de alta calidad: transductor sectorial de banda ancha S4-1, transductor convexo de banda ancha C5-2 y transductor lineal de banda ancha L12-4.
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Cada transductor tiene preajustes para ayudarle a aprovechar al máximo sus exámenes. Realice con confianza una variedad de escaneos – ahora incluye escaneo ocular – con 14 preajustes personalizados, que incluyen escaneo abdominal, cardíaco, FAST y MSK. Se utilizan funciones avanzadas de imagen, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT y xRes, para mejorar la calidad de imagen, reducir artefactos y optimizar la definición de los bordes. Elija entre una variedad de transductores Lumify livianos y de alta calidad: transductor sectorial de banda ancha S4-1, transductor convexo de banda ancha C5-2 y transductor lineal de banda ancha L12-4.
Los preajustes optimizan el transductor para el examen
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Cada transductor tiene preajustes para ayudarle a aprovechar al máximo sus exámenes. Realice con confianza una variedad de escaneos – ahora incluye escaneo ocular – con 14 preajustes personalizados, que incluyen escaneo abdominal, cardíaco, FAST y MSK. Se utilizan funciones avanzadas de imagen, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT y xRes, para mejorar la calidad de imagen, reducir artefactos y optimizar la definición de los bordes. Elija entre una variedad de transductores Lumify livianos y de alta calidad: transductor sectorial de banda ancha S4-1, transductor convexo de banda ancha C5-2 y transductor lineal de banda ancha L12-4.
Comparta información y conecte fácilmente
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Lumify se conecta fácilmente a un sistema de archivado y comunicación de imágenes (PACS), pone los datos del paciente a disposición de la historia clínica electrónica (EMR) y permite enviar y compartir rápidamente imágenes, notas y datos de diagnóstico a través de DICOM a PACS, de una red compartida o de un directorio local mediante las funciones integradas de su teléfono o tableta. Las actualizaciones tecnológicas en tiempo real a través del portal de asistencia en línea le permiten mantener su sistema actualizado.
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Sus datos siguen siendo suyos
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El compromiso de Philips con la seguridad de los datos de los pacientes significa que, con Lumify, sus datos e imágenes permanecen con usted y se almacenan como usted prefiera. Lumify prioriza la seguridad de los datos de los pacientes y protege cuidadosamente la información para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La revisión y la implementación por parte del cliente del manual del Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Philips Lumify "Roles compartidos para la seguridad del sistema y de datos" (proporcionado con cada compra de Lumify) es obligatoria para la seguridad de los datos. El manual detalla los requisitos del cliente y de Philips para proteger los datos en Lumify.
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Ahora con un preajuste ocular
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Evaluate trauma or perform a quick in-office scan to visualize and assess anatomical detail and blood flow within the eye and its surrounding structure, including quantitative measurements.
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Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Exámenes para obstetricia/ginecología
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
Resultados rápidos para exámenes FAST
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
El ajuste preestablecido FAST está diseñado para la evaluación focalizada con ecografía en trauma. El ajuste preestablecido proporciona una penetración elevada y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen, lo que ayuda a permitir resultados rápidos y reforzar la confianza en la toma de decisiones. El ajuste preestablecido FAST es compatible con el transductor S4-1.
Exámenes cardíacos seguros
Exámenes cardíacos seguros
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
Exámenes cardíacos seguros
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
Exámenes cardíacos seguros
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. Las imágenes armónicas de tejidos mejoran la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca.
Imagen pulmonar
Imagen pulmonar
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
Imagen pulmonar
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
Imagen pulmonar
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
El ajuste preestablecido pulmonar está diseñado para resaltar los artefactos comúnmente vistos en imágenes pulmonares y permite una fácil visualización del deslizamiento pulmonar en la interfaz pleural. El ajuste preestablecido pulmonar es compatible con todos los transductores Lumify.
Exámenes abdominales versátiles
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Disponible en determinados países. Por favor, consulte a su representante de Philips para obtener más detalles.
La compra no incluye un dispositivo inteligente compatible. Para ver una lista de opciones compatibles de dispositivos inteligentes, visite: www.philips.com/lumify-compatible-devices.
[1] En función de las dimensiones y el peso de los transductores, sin contar el dispositivo inteligente.
*para las versiones aplicables
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