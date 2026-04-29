¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?

Para tener una afeitadora todavía más higiénica, puede utilizar el estuche cargador UV y el UV Cube de Philips junto con una limpieza regular y a fondo (como se detalla en las secciones anteriores).

Deje que la afeitadora se seque antes de utilizar los accesorios UV.

Nota: El estuche cargador UV y el UV Cube solo son compatibles con determinados modelos de afeitadora. Estos accesorios ayudan a eliminar las bacterias de la afeitadora, pero no están diseñados para sustituir a la limpieza habitual.