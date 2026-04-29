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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?

Limpie su afeitadora Philips con regularidad para asegurarse de que se mantiene en perfectas condiciones y realiza un afeitado excelente en todo momento. A continuación, encontrará una explicación sobre cómo hacerlo, así como instrucciones más detalladas en el manual de usuario suministrado con la afeitadora.

Si el rendimiento de la afeitadora Philips ha disminuido, consulte la sección "Limpieza a fondo" que aparece a continuación.

Consulte este vídeo para obtener un resumen de la información contenida en este artículo. Active los subtítulos en YouTube para ver el texto del vídeo en su propio idioma.

Aunque los modelos de afeitadora difieren, se aplican los mismos principios a todas las afeitadoras Philips. Lea la siguiente información completa para saber más.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S1881/00 , X9002/30 , S2885/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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