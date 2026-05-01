ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase

SilverVisionSeñalización e interior convencional

12496SVB2

BAU15s

Las lámparas de señalización SilverVision se diseñaron para aquellos conductores que buscan personalizar sus vehículos. Gracias a SilverVision, los conductores disfrutarán de un completo efecto cromado en los indicadores delanteros y traseros.

Ver todos los beneficios

Indicador con diseño bañado en plata

BAU15s

  • Tipo de lámpara: PY 21 W

  • 12 V

  • 21 W, Cantidad de bombillas: 2

  • Más estilo

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Cambia ambas lámparas de señalización a la vez para obtener el máximo efecto

Recomendamos enfáticamente que cambies los dos focos de señalización para que el efecto sea simétrico.

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

¿Cuál es la aplicación de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye las siguientes aplicaciones: indicadores delanteros y traseros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.