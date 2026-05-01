Descontinuado
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LED-T10 [~W5W]
Cantidad de focos: 2
Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K
Disfruta de más luz
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior e interior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu auto expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseas hacer con tu automóvil. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que haces. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces Philips Vision LED de señalización te brindan el desempeño que necesitas y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.
Deseás luces elegantes y brillantes para tu auto, pero querés dejar de reemplazarlas. Lo anterior es una debilidad importante de las luces convencionales: mientras más potente es la luz, menor es su vida útil. Con la misma intensidad de la luz, las LED duran más. Además, las luces LED Philips Vision tienen una resistencia adicional al calor y la vibración, y su vida útil de hasta ocho años, las convierte en una opción perfecta para un desempeño duradero.
Opiniones
Es responsabilidad del usuario garantizar que las lámparas LED Refrofit sean utilizadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables locales.