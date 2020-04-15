Descontinuado
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes llenas de vida con esta pantalla Philips. Las funciones esenciales como SmartContrast, que garantiza imágenes realmente brillantes, la convierten en una opción fantástica.
Línea V
23,6" / 59,9 cm
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Luna1078
15/04/2020
Argentina
Comprador verificado
El producto es excelente
Elijo esta calificación porque el monitor funciona muy bien, la pantalla tiene una gran definición y puedo trabajar cómodamente.
Ventajas
Excelente imagen
Contras
No tiene problemas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5QSBA LCD monitor
Fecha de uso 2019-03-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5QSBA LCD monitor
Fecha de uso 2019-03-15
El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo, ya sea para las pruebas gris a gris o gris a gris (BW).