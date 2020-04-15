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Descontinuado

Monitor LCD

243V5QSBA/57

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes llenas de vida con esta pantalla Philips. Las funciones esenciales como SmartContrast, que garantiza imágenes realmente brillantes, la convierten en una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 23,6" / 59,9 cm

Diseño compacto que ahorra espacio

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

15/04/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto es excelente

Elijo esta calificación porque el monitor funciona muy bien, la pantalla tiene una gran definición y puedo trabajar cómodamente.

Ventajas

Excelente imagen

Contras

No tiene problemas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5QSBA LCD monitor

Fecha de uso 2019-03-15

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2019-03-15

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Avisos legales

  1. El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo, ya sea para las pruebas gris a gris o gris a gris (BW).