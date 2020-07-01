Compré este monitor PHILIPS hace menos de 3 años. Al principio todo bien, tiene muy buena calidad de imagen, pero a los pocos meses empezaron a fallar los píxeles. Como en ese momento, estaba en garantía —no sin insistir mucho— se hicieron cargo y lo reemplezaron por otro. Ahora, vuelven a fallar los píxeles. En este caso, de forma más grave y en toda la esquina inferior izquierda. Además, fallan de forma parpadeante, lo que hace prácticamente imposible el uso de la pantalla, pues es muy molesto para la vista. No hace falta decir que el cuidado de la pantalla ha sido exquisito, no la he movido del escritorio donde la monté la primera vez y no ha recibido ningún golpe. Estoy muy disgutado con la compra y el trato post-venta al cliente, compré PHILIPS frente a otras marcas porque era una marca con un supuesto renombre y buena calidad y la realidad ha sido todo lo contrario, pese a tener un precio elevado pensaba que era una buena compra. En no llega a 3 años, dos fallos y de la misma tipología, lo que hace evidente, que el fallo es un fallo técnico de los píxeles y que creo que PHILIPS se debería hacer cargo. Y ahora, como la ampliación de la garantía de 2 a 3 años solo se aplica a productos comprados a partir de 2022, PHILIPS no se hace cargo. No volveré a comprar otro producto PHILIPS.