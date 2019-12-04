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Descontinuado

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

278E9QHSB/56

2.5

| (4) Opiniones

Color fenomenal, inmersión total

Disfruta de una auténtica inmersión con los monitores curvos de Philips. El monitor curvo E Line de 27" brinda una experiencia realmente envolvente con una increíble calidad de la imagen Full HD. Además, la tecnología Ultra Wide-Color ofrece una calidad del color que permite que las imágenes cobren vida.

Ver todos los beneficios

Color fenomenal, inmersión total

  • Línea E

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que seas el único centro de atención en el escritorio.

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

La pantalla VA entrega imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visión

La pantalla VA entrega imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visión

En la pantalla LED VA de Philips se utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes muy nítidas y brillantes. Aunque las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, es especialmente adecuada para fotos, navegación web, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

4

Opiniones

4
3

04/12/2019

España

España

Todo a la perfección, muy contento

Bueno, bonito y barato. De momento todo perfecto, ningún problema y un producto genial para el trabajo y el ocio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2019-11-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2019-11-03

14/08/2021

España

España

Comprador verificado

Buen monitor pero....

Me gusta el monitor pero, desde que vi ese joystick para las funciones y el on-off supe que iba a dar problemas. Llevo 15 días con la pantalla bloqueada, y no funciona la forma de desbloquearla. Lo he intentado mil veces, he provado a desenchufar durante un tiempo y nada. La apago con la función automatica de windows. El boton en principio funciona pero maraca "Controles del monitor bloqueado." La forma de desbloquearla (mantener pulsado) no reacciona. Espero me puedan ayudar a solucionarlo y mi calificación cambiará positivamente.

Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2020-08-14

Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2020-08-14

04/07/2019

España

España

Altavoces no funcionan

Conecté el monitor a mi ordenador mediante el cable HDMI pero los altavoces del monitor no funcionan.El monitor está muy bien con mucha calidad de imagen.

Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.