Amplia gama de colores Ultra Wide-Color para una imagen más brillante

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece un espectro de colores más amplio para lograr una imagen más brillante. La “gama de colores” más amplia de Ultra Wide-Color produce verdes más naturales, rojos más vivos y azules más profundos. Dele más vida a su entretenimiento multimedia, sus imágenes e incluso su productividad con colores más vivos gracias a la tecnología Ultra Wide-Color.