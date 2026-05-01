Descontinuado
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Viva el momento
El nuevo monitor curvo Momentum lo lleva de lleno al momento. La acción rápida se ve genial en una pantalla con resolución Full HD, con tecnología AMD FreeSync™ y actualización rápida de 144 Hz. Las escenas parecen más reales con Ultra Wide-Color.
Momentum
27 pulgadas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece un espectro de colores más amplio para lograr una imagen más brillante. La “gama de colores” más amplia de Ultra Wide-Color produce verdes más naturales, rojos más vivos y azules más profundos. Dele más vida a su entretenimiento multimedia, sus imágenes e incluso su productividad con colores más vivos gracias a la tecnología Ultra Wide-Color.
Jugar no debería requerir que decidas entre juegos entrecortados o fotogramas interrumpidos. AMD FreeSync™ Premium les proporciona a los gamers auténticos una experiencia de juego fluida sin interferencias al máximo rendimiento. No hay peligros, juega confiado con una alta frecuencia de actualización, una compensación de fotogramas baja y una baja latencia.
Opiniones
Radius of the arc of the display curvature in mm
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área de NTSC según CIE1976
Área de sRGB basada en CIE1931
Esta pantalla de Philips puede alcanzar frecuencias de actualización de hasta 144 Hz a través de su conector HDMI 2.0 y DisplayPort. Asegúrese de que su tarjeta gráfica admita frecuencias de actualización de 144 Hz y esté actualizada con el controlador más reciente.
Si tiene alguna pregunta relacionada con el rendimiento a 144 Hz, consulte directamente al proveedor de su tarjeta.
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Es posible que el aspecto del monitor no sea el mismo que en las imágenes de las funciones.