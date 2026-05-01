Descontinuado
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Compartí tus recuerdos
¿Cuántas fotos digitales tenés en tu PC? Visualizá, compartí, organizá y reviví tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de compartir tus recuerdos con excelente calidad y sin necesidad de usar una computadora.
LCD de 17,8 cm (7")
Proporción del marco de 16:9
Un conector USB para visualizar y compartir las fotos almacenadas en un dispositivo USB Flash de manera fácil.
Es un efecto de diapositivas que permite exhibir las fotos en forma de collage de manera automática y aleatoria. Evita los típicos bordes que aparecen cuando el tamaño de las imágenes es más pequeño que el de la pantalla.
RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips que permite visualizar las fotos más pequeñas con una proporción del marco de 4:3, extiende el color de las imágenes hasta los bordes de la pantalla y elimina las barras negras y la distorsión en la relación de aspecto.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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