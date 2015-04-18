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VisionMás visibilidad

9005PRB1

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Siéntete seguro; conduce con seguridad

Gracias a que produce un 30 % más de luz en comparación con una bombilla para un vehículo estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un excelente rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo con la calidad de los equipos originales para una mayor seguridad y comodidad.

Ver todos los beneficios

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Siéntete seguro; conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: HB3

  • 12 V, 65 W

  • Hasta un 30% más de visión

  • La mejor relación precio-calidad

  • Cantidad de bombillas: 1

Los focos Vision proyectan 30% más de luz que los halógenos estándar

Nuestras soluciones de iluminación ofrecen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Los focos Vision generan un haz más largo para una mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas.

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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1

18/04/2015

España

España

Es un producto de buena tecnología

El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 9005PRB1 Más visión

Sí, recomiendo este producto

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