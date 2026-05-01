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  • Siéntete seguro; conduce con seguridad
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VisionMás visibilidad

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Siéntete seguro; conduce con seguridad
Gracias a que produce hasta un 30 % más de visión en comparación con una bombilla para un vehículo estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un excelente rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo con la calidad de los equipos originales para una mayor seguridad y comodidad.
Ver todos los beneficios

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Siéntete seguro; conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: HB4

  • 12 V, 55 W

  • Hasta un 30% más de visión

  • La mejor relación precio-calidad

  • Cantidad de bombillas: 1

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección efectiva para evitar accidentes aumentando la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

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