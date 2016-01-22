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Descontinuado

Auriculares profesionales para DJ

A1PRO/00

3.9

| (17) Opiniones

Auriculares profesionales para DJ

Diseñados en colaboración con Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, los auriculares A1PRO están diseñados para la vida de música electrónica. Ya sea en movimiento o en la mesa de mezclas, añadirán potencia y vibraciones a todo tipo de música.

Ver todos los beneficios

en colaboración con Armin van Buuren

Auriculares profesionales para DJ

  • Auriculares profesionales para DJ

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controladores de 40 mm para una potencia de 2500 mW, garantizan música sin distorsiones

Controladores de 40 mm para una potencia de 2500 mW, garantizan música sin distorsiones

Controladores de neodimio de 40 mm de alta potencia, diseñados para ofrecer hasta 2500 mW de música, clara, dinámica y sin distorsiones incluso con un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.

Parte posterior cerrada y almohadillas aislantes para un aislamiento total del ruido

Parte posterior cerrada y almohadillas aislantes para un aislamiento total del ruido

La arquitectura cerrada en la parte posterior maximiza los graves y te ayuda a escuchar tu música tan alto como quieras sin fugas, mientras que las almohadillas supraurales sellan el hueco entre las orejas y los auriculares para un aislamiento inmejorable del ruido.

Cable espiral que se estira hasta 1,8 m para una mayor libertad de movimiento

Disfrutá de una mayor libertad de movimiento gracias a un cable con una longitud de 1,4 m y una sección enrollada extensible hasta los 1,8 m. La espiral también reduce la tensión que provocan los tirones en las piezas, a la vez que proporciona una longitud adicional sin enredos de cables.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

17

Opiniones

2

22/01/2016

Chile

Chile

Comprador verificado

excelente sonido

Aísla el sonido de muy buena manera, lejos los mejores audifonos para Dj si estás recién comenzando.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para A1PRO Auriculares profesionales para DJ

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09/04/2015

España

España

Descubrí otra música al usarlos, muy buenos

Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.

Sí, recomiendo este producto

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19/11/2014

España

España

La Gloria en Auriculares.

El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !

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  1. Las almohadillas de repuesto de 72 mm se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com