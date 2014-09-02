Descontinuado
Disfruta de tu música mientras te duchas
Agrega algo de música a tu ducha con la radio para el baño Philips AE2330/00. Su diseño es a prueba de agua, por eso puedes usarla en todo el cuarto de baño con total tranquilidad. Además, tiene una correa desmontable para que la cuelgues dentro la ducha de forma simple y rápida.
Sintonización digital FM/MW
Resistente a salpicaduras
Reloj
Funciona con baterías
El reloj integrado siempre indica la hora correcta. Cuando la radio está apagada, la pantalla del reloj se enciende para más practicidad.
El diseño especial de la radio se adapta a la curva natural de la mano, y su textura mate en ambos laterales te ayuda a sostenerlo aun si tienes las manos mojadas. La base de la radio es de goma para que puedas presionar los botones con facilidad sin preocuparte por los deslizamientos.
El indicador de batería baja se ilumina cuando queda poca energía.
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3.8
de 5
13
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
oscarpardos
02/09/2014
España
Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.
Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño
SILFOS
02/12/2015
España
BUEN PRODUCTO PERO MEJORABLE
Es un buen producto pero mejorable. Debería mostrar la hora aun cuando estas escuchando la radio, todos sabemos que por la mañana vamos con prisas y tener en el display el reloj mientras te afeitas ayudaría mucho más que aparezca la frecuencia de la emisora. Un poco mas de volumen no le vendría mal y por ultimo el diseño podría ser un poco mas cuadrado para que asiente perfectamente su parte trasera en la pared. Tener el cablecito de la antena colgando no queda muy bien.
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño
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JorgeLópezVigo
15/02/2014
España
Me encanta
Está muy bien, tiene un buen sonido y mucho volume
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño