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Descontinuado

Radio para el cuarto de baño

AE2330/00

3.8

| (13) Opiniones | 83% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música mientras te duchas

Agrega algo de música a tu ducha con la radio para el baño Philips AE2330/00. Su diseño es a prueba de agua, por eso puedes usarla en todo el cuarto de baño con total tranquilidad. Además, tiene una correa desmontable para que la cuelgues dentro la ducha de forma simple y rápida.

Ver todos los beneficios

con esta radio para el baño

Disfruta de tu música mientras te duchas

  • Sintonización digital FM/MW

  • Resistente a salpicaduras

  • Reloj

  • Funciona con baterías

Función de reloj integrado

El reloj integrado siempre indica la hora correcta. Cuando la radio está apagada, la pantalla del reloj se enciende para más practicidad.

Diseño antideslizante y fácil sujeción

El diseño especial de la radio se adapta a la curva natural de la mano, y su textura mate en ambos laterales te ayuda a sostenerlo aun si tienes las manos mojadas. La base de la radio es de goma para que puedas presionar los botones con facilidad sin preocuparte por los deslizamientos.

El indicador de batería baja te informa sobre el nivel de carga de la batería

El indicador de batería baja te informa sobre el nivel de carga de la batería

El indicador de batería baja se ilumina cuando queda poca energía.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

13

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

2

02/09/2014

España

España

Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.

Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño

02/12/2015

España

España

BUEN PRODUCTO PERO MEJORABLE

Es un buen producto pero mejorable. Debería mostrar la hora aun cuando estas escuchando la radio, todos sabemos que por la mañana vamos con prisas y tener en el display el reloj mientras te afeitas ayudaría mucho más que aparezca la frecuencia de la emisora. Un poco mas de volumen no le vendría mal y por ultimo el diseño podría ser un poco mas cuadrado para que asiente perfectamente su parte trasera en la pared. Tener el cablecito de la antena colgando no queda muy bien.

Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño

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15/02/2014

España

España

Me encanta

Está muy bien, tiene un buen sonido y mucho volume

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño

Sí, recomiendo este producto

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