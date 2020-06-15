Descontinuado
Conecta hasta 3 smartphones a la vez
El adaptador Bluetooth® Philips con MULTIEMPAREJAMIENTO transforma tu sistema de altavoces de Hi-Fi/PC en un sistema de sonido inalámbrico. Solo conecta el adaptador para transmitir música de manera inalámbrica desde hasta tres smartphones, tablets y dispositivos Bluetooth.
Receptor de música Bluetooth®
con MULTIEMPAREJAMIENTO
Bluetooth® aptX, AAC y NFC
Salida digital
Empareja hasta tres dispositivos inteligentes para transmitir música desde cualquier dispositivo, sin los problemas de emparejamiento. Para reproducir la canción en un dispositivo diferente, solo tómalo y toca Play. La canción del dispositivo original se detendrá y se reproducirá tu nueva canción, lo que es perfecto para compartir música con tus amigos, en las fiestas, o simplemente para reproducir distintas canciones almacenadas en diferentes dispositivos. Los amigos y la familia pueden emparejar sus dispositivos al miso tiempo para que puedas cambiar de canción en un instante.
Todo amante de la música tiene su servicio de música favorito o aplicación de radio en línea en sus dispositivos móviles. Ahora puedes reproducirlos directamente en tu sistema Hi-Fi.
Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el adaptador Hi-Fi está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.
4.3
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Danies
15/06/2020
Chile
Excelente producto
Buen producto, de fácil uso, tamaño pequeño y de gran calidad.
Ventajas
A favor totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®
Fecha de uso 2018-06-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®
Fecha de uso 2018-06-14
sergio13971
11/05/2016
Chile
Excelente producto a un precio muy accesible
Excelente calidad de sonido, fácil emparejamiento, funcionalidad de multiples conexiones muy útil, además tiene variedad de interfaces de salida, tanto digitales como analógicas. Totalmente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®
HACKLOKO
25/04/2018
Peru
En Arequipa dónde puedo encontrarlo
Quisiera obtener el equipo multipair Bluetooth para poder disfrutar de dicho equipo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®