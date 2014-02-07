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Descontinuado

AJ1000 Clock Radio

AJ1000/12

2.8

| (18) Opiniones

Ver todos los beneficios
Alarma suave para vivir un agradable despertar

Alarma suave para vivir un agradable despertar

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

El tiempo de reproducción de la radio Philips se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.

Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

18

Opiniones

07/02/2014

España

España

Estupendo reloj despertador

Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj

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03/12/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj

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05/05/2018

España

España

La hora queda parpadeando

Desde hace unos días, la hora se queda constantemente parpadeando y no se queda fija. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj

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