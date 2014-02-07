Descontinuado
AJ1000/12
Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.
El tiempo de reproducción de la radio Philips se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
2.8
de 5
18
Opiniones
vargarv
07/02/2014
España
Estupendo reloj despertador
Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
suiza
03/12/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Vicent90
05/05/2018
España
La hora queda parpadeando
Desde hace unos días, la hora se queda constantemente parpadeando y no se queda fija. ¿Cómo puedo solucionarlo?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj