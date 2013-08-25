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Radio reloj para iPod

AJ301DB/12

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Empieza el día a tu manera

Disfruta de tu música portátil también en la comodidad de tu casa. Conecta el iPod o el reproductor GoGear en el radio reloj con potencia de 12 W RMS para disfrutar de graves más potentes. Disfruta de un sonido increíble y empieza tu día con la mejor música.

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Despiértate con la música favorita de tu iPod tunes

Empieza el día a tu manera

  • Negro

Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo

Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

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Opiniones

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Opiniones

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25/08/2013

Argentina

Argentina

Dejó de funcionar a las semanas de comprado.

Dejó de funcionar a las dos semanas de comprado. Lo llevé a un service oficial y me dijeron que no tenían repuestos para arreglarlo. Realmente una muy mala experiencia porque el producto era justo lo que yo necesitaba.

Esta reseña se realizó para AJ301DB Radio reloj para iPod

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20/08/2013

Argentina

Argentina

Este producto no posee bateria de back up

Si se corta la energia se pierde la configuracion y hora

Esta reseña se realizó para AJ301DB Radio reloj para iPod

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