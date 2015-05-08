Descontinuado
AJ3123/12
Despiértate con tu radio favorita o con el sonido de la alarma. Sólo tienes que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la última estación de radio que escuchaste o elegir uno de los distintos tipos de timbre. Cuando llega la hora configurada, el radio reloj Philips se enciende automáticamente con la estación de radio o el sonido de alarma que elegiste.
La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.
Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.
3.1
de 5
25
Opiniones
LuisA40
08/05/2015
Chile
Cumplió las espectativas que ofrece a un excelente precio
Esta radio es la mejor que existe en el mercado, en relación precio, calidad, funciones. Es un producto de me recuerda a la época de los años 80-90, pero con un tamaño reducido y sintonizador digital, las 2 pilas o baterías de tipo AAA son cómodas si las comparamos con la típica bateria de 9volt que traen las tradicionales radios reloj. Tiene buena recepción, el zumbido es aceptable y gradual. El parlante es pequeño, no tiene gran volumen. Pero es claro y no se satura. Si vemos que los teléfonos celulares han desplazado a los relojes con alarma para levantarnos en las mañanas, esta radio trajo el concepto de nuevo, reloj alarma con radio en nuestra mesa de noche, es un muy buen complemento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
DSTV
25/10/2014
España
Buen producto, aunque mejorable.
Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
chemapriga
17/12/2013
España
buen producto
Buen productos, la radio se oye muy bien pese a lo reducido del aparato. lo recomiendo dentro de su categoria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital