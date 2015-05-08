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Descontinuado

Radio reloj con sintonización digital

AJ3123/12

3.1
| (25) Opiniones
Empieza el día a tu manera
Este elegante radio reloj despertador AJ3123/12 de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
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Despiértate con la radio o el zumbador

Empieza el día a tu manera

Despiértate con tu radio preferida o la alarma

Despiértate con tu radio preferida o la alarma

Despiértate con tu radio favorita o con el sonido de la alarma. Sólo tienes que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la última estación de radio que escuchaste o elegir uno de los distintos tipos de timbre. Cuando llega la hora configurada, el radio reloj Philips se enciende automáticamente con la estación de radio o el sonido de alarma que elegiste.

Sintonización digital FM y presintonías

Sintonización digital FM y presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Alarma suave para vivir un agradable despertar

Alarma suave para vivir un agradable despertar

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

25

Opiniones

08/05/2015

Chile

Chile

Cumplió las espectativas que ofrece a un excelente precio

Esta radio es la mejor que existe en el mercado, en relación precio, calidad, funciones. Es un producto de me recuerda a la época de los años 80-90, pero con un tamaño reducido y sintonizador digital, las 2 pilas o baterías de tipo AAA son cómodas si las comparamos con la típica bateria de 9volt que traen las tradicionales radios reloj. Tiene buena recepción, el zumbido es aceptable y gradual. El parlante es pequeño, no tiene gran volumen. Pero es claro y no se satura. Si vemos que los teléfonos celulares han desplazado a los relojes con alarma para levantarnos en las mañanas, esta radio trajo el concepto de nuevo, reloj alarma con radio en nuestra mesa de noche, es un muy buen complemento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

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25/10/2014

España

España

Buen producto, aunque mejorable.

Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

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17/12/2013

España

España

buen producto

Buen productos, la radio se oye muy bien pese a lo reducido del aparato. lo recomiendo dentro de su categoria.

Sí, recomiendo este producto

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