Descontinuado
No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tenés que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.
RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para medir la potencia del audio, o más específicamente, la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un altavoz y se calcula en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el altavoz.
La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.
3.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Vigose
11/12/2013
España
La funcionalidad es correcta, el inconveniente es tener que retirar la funda para usarlo
Las funciones del aparato son correctas, el sonido es muy bueno. El inconveniente es tener que retirar la funda al telefono para conectarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone