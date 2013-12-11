ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Imagen de un solo producto
  • Imagen de un solo producto

Descontinuado

AJ5305D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

AJ5305D/12

3

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Ver todos los beneficios
Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tenés que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.

Potencia de salida total: 4 W RMS

RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para medir la potencia del audio, o más específicamente, la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un altavoz y se calcula en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el altavoz.

Sintonización digital FM y presintonías

Sintonización digital FM y presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
4
2
1

11/12/2013

España

España

La funcionalidad es correcta, el inconveniente es tener que retirar la funda para usarlo

Las funciones del aparato son correctas, el sonido es muy bueno. El inconveniente es tener que retirar la funda al telefono para conectarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.