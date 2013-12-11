Descontinuado
Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone
Empieza el día con un reloj despertador y estación base de Philips. La aplicación gratuita de Philips mejora tu experiencia al despertar y escuchar la radio, mientras que la potencia de 4 W RMS del equipo proporciona un sonido claro y potente. Solo tienes que conectar el iPod/iPhone, incluso con su funda.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
4 W
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.
Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.
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3.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Vigose
11/12/2013
España
La funcionalidad es correcta, el inconveniente es tener que retirar la funda para usarlo
Las funciones del aparato son correctas, el sonido es muy bueno. El inconveniente es tener que retirar la funda al telefono para conectarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone