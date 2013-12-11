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Descontinuado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

AJ5305D/12

3

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

Empieza el día con un reloj despertador y estación base de Philips. La aplicación gratuita de Philips mejora tu experiencia al despertar y escuchar la radio, mientras que la potencia de 4 W RMS del equipo proporciona un sonido claro y potente. Solo tienes que conectar el iPod/iPhone, incluso con su funda.

Ver todos los beneficios

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarma dual

  • 4 W

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.

Alarma suave para vivir un agradable despertar

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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1

11/12/2013

España

España

La funcionalidad es correcta, el inconveniente es tener que retirar la funda para usarlo

Las funciones del aparato son correctas, el sonido es muy bueno. El inconveniente es tener que retirar la funda al telefono para conectarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5305D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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