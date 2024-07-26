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Descontinuado

Radio reloj

AJL308/12

3

| (2) Opiniones

Despiértate con la foto de uno de tus seres queridos

¿Por qué no le agregas algo de sentido a tu rutina diaria con la fotografía de un ser querido o tu canción favorita? El radio reloj AJL308 con pantalla en color de 7 pulgadas y útiles ranuras para tarjetas SD y USB te ayudará a empezar bien el día.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la foto de uno de tus seres queridos

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Ranuras para tarjetas SD y USB, para reproducir fotos y música

Ranuras para tarjetas SD y USB, para reproducir fotos y música

Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música y fotos mediante el USB y las ranuras para tarjetas SD.

Disfruta de la música o de las emisoras de radio mientras ves fotografías

Disfruta de la música o de las emisoras de radio mientras ves fotografías

Disfruta de tus fotos mientras escuchas tu música o radio FM favorita. Sólo tienes que seleccionar «Fotos con música» en el menú y podrás disfrutar de todo el entretenimiento en una sola función. El radio reloj Philips con USB dispone de ranuras para tarjetas de memoria SD para que puedas reproducir tu música MP3 y WMA favorita y visualizar tus fotos digitales en la pantalla LCD.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.0

de 5

2

Opiniones

4
3
2

26/07/2024

México

México

Me encantaba

Excelente producto, el Mio ya no funciona pero me duro muchos años, donde puedo conseguir otro???

Ventajas

Todo

Contras

Ya no funciona

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJL308 Clock Radio

Fecha de uso 2022-07-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJL308 Clock Radio

Fecha de uso 2022-07-26

26/05/2012

España

España

Los comandos de funciones no son nada cómodos.

El aparato funciona perfectamente. Pero lo he valorado negativamente porque no me gusta nada la colocación de los botones para acceder a la radio. Hay que sujetar el aparato para seleccionar volumen, emisora. No puedes hacerlo facilmente con una mano.

Esta reseña se realizó para AJL308 Radio reloj

Esta reseña se realizó para AJL308 Radio reloj

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