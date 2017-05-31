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Descontinuado

Altavoz portátil inalámbrico

AT10/00

4
| (4) Opiniones
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfruta de escuchar música en este altavoz compacto todo en uno de Philips. Solo tienes que elegir la fuente de música, ya sea una transmisión inalámbrica Bluetooth, una radio FM, una entrada de audio, un cable USB o una tarjeta SD. La batería recargable integrada te permite disfrutar de la música en cualquier parte
Ver todos los beneficios

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Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Sintonizador FM para disfrutar de la radio

0

USB directo y ranura para tarjeta SD para reproducir música en MP3

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

4
3
2

31/05/2017

Peru

Peru

Excelente Equipo

Me pareció un muy buen producto, fácil de transportar, además de conectarlo a mi celular, me pareció grandioso. Lo recomiendo

Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico

Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico

23/03/2017

Peru

Peru

Maravillosa

Recién la tengo y quede impactado con ella, tiene todas las entradas de audio imaginadas, usb, Bluetooth, sd y Jack! Que más se puede pedir??? es pequeña, potente, autónoma porque usa batería recargable y con un diseño hermoso. La recomiendo al 100%

Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico

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01/11/2016

Peru

Peru

Excelente producto: calidad, diseño y precio

Philips con sus productos realmente me ha fidelizado... Siempre obtengo una calidad excepcional y mayor del que consigo por la inversión...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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