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  • Excelente protección de la piel, afeitada suave.
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  • Excelente protección de la piel, afeitada suave.
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  • Excelente protección de la piel, afeitada suave.
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo

AT600/15

3.9
| (22) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Excelente protección de la piel, afeitada suave.
Ahora puedes disfrutar de un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar la piel. Usa AquaTouch con gel o espuma para afeitado a fin de aumentar la comodidad en la piel. El sellado Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y seguro. También puedes afeitarte en seco para que no pierdas tiempo.
Ver todos los beneficios

Excelente protección de la piel, afeitada suave.

  • Cabezal de afeitado CloseCut

  • Húmedo & seco

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar la afeitadora fácilmente.

Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.

Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.

Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.

Rendimiento constante de la cuchilla hasta por 2 años.

Rendimiento constante de la cuchilla hasta por 2 años.

Para obtener un mejor rendimiento, sustituye los cabezales de afeitado cada dos años.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

22

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

1

19/04/2015

Colombia

Colombia

Viajero!

excelente producto, corte al ras, suave con la piel, para mis viajes cortos la mejor opción al mejor precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Electric Shaver Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Electric Shaver Wet & Dry

07/05/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto cumple con sus expectativas

Es cómodo, funciona perfecto y lo recomiendo. En contra, sumamente caras las cuchillas de repuesto.

Ventajas

Todo por lo que fue creado.

Contras

Demasiada demora en recarga y poca duración de la misma.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo

10/09/2019

Argentina

Argentina

Excelente Producto

Es un producto excelente, la tengo hace más de 2 años y su calidad es muy notable al pasar el tiempo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo

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