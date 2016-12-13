Descontinuado
Toda tu música con sonido de alta fidelidad y sin cables.
Consigue tu música de manera inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias al altavoz Fidelio Hi-Fi inalámbrico de Philips. Transmite música de manera inalámbrica mediante cuatro controladores Hi-Fi para sumergirte completamente en la música con un altavoz compacto
Sonido estéreo de alta fidelidad
36 W, 4 controladores Hi-Fi
Entrada analógica
Disponible en Apple App Store o Google Play, la aplicación detecta automáticamente los teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles conectados a la red Wi-Fi doméstica con el fin de ofrecerte el control instantáneo de la música. Controla la reproducción de música, los ajustes de volumen y sonido, así como también los servicios de música en línea y la radio por Internet desde cualquier dispositivo o lugar.
El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de categoría profesional con un ángulo especial, diseñados para producir el entorno acústico más amplio y envolvente posible. La posición de los controladores ofrece una calidad de sonido dinámica e inigualable independientemente del lugar de la habitación en el que estés. El diseño exclusivo permite integrar los altavoces sin que desentonen con la decoración interior.
La entrada de línea de audio añadida te permite conectar fuentes de música externas al sistema de Philips además de la opción inalámbrica. Solo tienes que conectar los altavoces a la entrada de línea, la salida de audio o la toma de auriculares de un reproductor multimedia, como un reproductor de CD/DVD, un televisor o un reproductor de MP3
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Chino117
13/12/2016
México
Sofisticado y buen sonido
Tiene un diseño discreto y elegante sin dejar atrás el elegancia, su sonido envolvente y alta definición auricular, su uso es práctico y fácil así como su detección en dispositivos. Muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW3000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW3000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A3
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