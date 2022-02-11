BG1024/16
1 peine-guía desmontable de 3 mm
Incluye 1 pila AA
El exclusivo sistema de protección de la piel protege incluso las zonas más sensibles mientras afeita su cuerpo. Esto le permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.
Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.
Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.
3.3
de 5
87
Opiniones
Jano71
11/02/2022
Chile
Buen producto
El producto es muy cómodo, práctico y fácil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
19/07/2020
Chile
Excelente producto
Fácil de limpiar, económico, cumple con su cometido
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG1024/10 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG1024/10 afeitadora corporal
Alex85
19/02/2019
Chile
Excelente producto
Sinceramente un porducto de alta calidad a un precio acorde al bolsillo. Sin duda, totalmente recomendado!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.