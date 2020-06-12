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Descontinuado

EssentialSecador de cabello

BHD007/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Secado potente con cuidado, vayas donde vayas

Disfruta de un secado potente y de mayor cuidado gracias al secador de cabello Philips Essential. Cuenta con una potencia de secado de 1800 W y cuidado iónico para un cabello brillante. Su diseño compacto con mango plegable es la elección perfecta dondequiera que vayas.

Ver todos los beneficios

Secado potente con cuidado, vayas donde vayas

  • 1800 W

  • Cuidado iónico

  • Mango plegable

  • Voltaje universal

Potencia de secado de 1800 W

Potencia de secado de 1800 W

Este secador de cabello de 1800 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin frizz

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin frizz

Gracias a los iones con carga negativa, se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar el brillo del cabello.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/06/2020

Chile

Chile

Empleado de Philips

Me encanta

[Employee of philipsglobal] Máxima puntuación. Me gusta que es un secador sencillo, fácil de usar, potente. Se pliega para guardarlo y es liviano. Se los recomiendo para tener siempre en el baño de la casa y para subido luego de una ducha.

Ventajas

Liviano, se pliega, viene con conector de seguridad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2019-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2019-06-12

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