Descontinuado
Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
Disfruta de un secado potente y de mayor cuidado gracias al secador de cabello Philips Essential. Cuenta con una potencia de secado de 1800 W y cuidado iónico para un cabello brillante. Su diseño compacto con mango plegable es la elección perfecta dondequiera que vayas.
1800 W
Cuidado iónico
Mango plegable
Voltaje universal
Este secador de cabello de 1800 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
Gracias a los iones con carga negativa, se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar el brillo del cabello.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
12/06/2020
Chile
Empleado de Philips
Me encanta
[Employee of philipsglobal] Máxima puntuación. Me gusta que es un secador sencillo, fácil de usar, potente. Se pliega para guardarlo y es liviano. Se los recomiendo para tener siempre en el baño de la casa y para subido luego de una ducha.
Ventajas
Liviano, se pliega, viene con conector de seguridad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2019-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2019-06-12