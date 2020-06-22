Descontinuado
4.8
de 5
47
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Carito94
22/06/2020
Chile
Producto maravilloso
No es necesario estar horas secando el pelo ya que tiene una potencia perfecta! Es perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Pachi2
12/06/2020
Chile
Buen producto
Lo más importante secado rápido, con harta potencia por lo tanto optimiza tu tiempo.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Aleteatro86
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
Lo elegí por la marca y la verdad que me resultó excelente. Deja el pelo precioso. Podes ir variando con la temperatura para evitar el daño y además seca rapidísimo. Feliz de haberlo elegido!
Ventajas
Velocidad. Temperatura. Resultados en el pelo.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional