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DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional

BHD176/00

4.8
| (47) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

47

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

22/06/2020

Chile

Chile

Producto maravilloso

No es necesario estar horas secando el pelo ya que tiene una potencia perfecta! Es perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

12/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

Lo más importante secado rápido, con harta potencia por lo tanto optimiza tu tiempo.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Lo elegí por la marca y la verdad que me resultó excelente. Deja el pelo precioso. Podes ir variando con la temperatura para evitar el daño y además seca rapidísimo. Feliz de haberlo elegido!

Ventajas

Velocidad. Temperatura. Resultados en el pelo.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

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