Descontinuado
Rendimiento potente, máximo brillo
El secador de cabello Philips DryCare Pro AC incluye un nuevo motor de AC que alcanza hasta los 105 km/h de velocidad de aire para obtener resultados rápidos y profesionales. Con 4 veces más iones que otros modelos Philips, el resultado es un cabello más brillante y de apariencia espectacular.
2300 W
Motor de CA
105 km/h
Dale a tu cabello más brillo con el acondicionamiento ionizado. Este secador de cabello emite 4 veces más iones con carga negativa que otros secadores de cabello Philips. El resultado es un cabello brillante y sin frizz. Haz que brille.
La apertura de 7 mm de la boquilla concentra el flujo de aire para dar una forma precisa en áreas específicas. El accesorio ideal para el cepillado mientras secas y le das forma a tu cabello.
Una función profesional imprescindible. Este nuevo botón de aire frío de presión no necesita estar pulsado continuamente para usarlo. Ofrece un flujo de aire frío para darle forma a tu cabello después de peinarlo.
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4.8
de 5
47
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Carito94
22/06/2020
Chile
Producto maravilloso
No es necesario estar horas secando el pelo ya que tiene una potencia perfecta! Es perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Fecha de uso 2020-02-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Fecha de uso 2020-02-21
Pachi2
12/06/2020
Chile
Buen producto
Lo más importante secado rápido, con harta potencia por lo tanto optimiza tu tiempo.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Fecha de uso 2019-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional
Fecha de uso 2019-05-11
Aleteatro86
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
Lo elegí por la marca y la verdad que me resultó excelente. Deja el pelo precioso. Podes ir variando con la temperatura para evitar el daño y además seca rapidísimo. Feliz de haberlo elegido!
Ventajas
Velocidad. Temperatura. Resultados en el pelo.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional
Fecha de uso 2020-04-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional
Fecha de uso 2020-04-11