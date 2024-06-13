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Todas las series

  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**
  • Secado rápido sin daños causados por el calor**

5000 SeriesSecador de cabello

BHD514/00

4.7
| (85) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Secado rápido sin daños causados por el calor**
La tecnología ThermoShield te ofrece la máxima protección contra los daños causados por el calor, al controlar activamente la temperatura del aire del secador a un nivel óptimo.
Ver todos los beneficios

Con tecnología ThermoShield

Secado rápido sin daños causados por el calor**

  • 2300 W

  • Tecnología ThermoShield

  • Cuidado iónico 4 veces mayor*

  • 3 ajustes de calor y 2 posiciones de velocidades

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.

20 %*** más rápido el secado con un potente flujo de aire de 2300 W

20 %*** más rápido el secado con un potente flujo de aire de 2300 W

Un flujo de aire más potente de 2300 W hace que el secado sea un 20 %** más rápido, sin dejar de proteger tu cabello.

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

El motor de alto rendimiento de este secador de cabello ha sido desarrollado para el mercado profesional. Genera una velocidad de aire de hasta 110 km/h****, para un secado rápido y un peinado impresionante.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

85

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/06/2024

Chile

Chile

Excelente producto, rápido y liviano

Buen producto, realmente seca el pelo muy rápido. Tengo harto pelo y por lo general me demoro mucho en secar (aprox 1 hora y un poco más) pero este es MUY RAPIDO. Lo mejor es que es liviano y no suena tanto.

Ventajas

Es liviano y seca el pelo muy rápido

Contras

El cable quizás se ve un poco delgado pero todo ha funcionado bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello

26/04/2023

Chile

Chile

Comprador verificado

Es de tamaño grande pero muy facil de usar

Es maravilloso, pense que podia ser un poco pesado, pero me equivoque. Además tiene un Plus, ya que por lo menos en mi caso note que deja el cabello muy suave y liviano, es muy diferente al anterior que tenia.

Ventajas

Es muy facil de usar

Contras

es grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello

27/06/2025

España

España

PERFECTO

Ligero, bonito y funcional. cumple perfectamente con lo prometido, seca antes y mi pelo se ve menos dañado. La verdad estoy contenta con la compra. Ahora a ver lo que dura...

Ventajas

Ligereza y secado rápido y sin daño

Contras

Mas ruido del que prometia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador

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Avisos legales

  1. en comparación con BHD350 en el ajuste superior

  2. Ajuste ThermoShield

  3. * comparado con el secador básico

  4. * * Prueba realizada en el laboratorio de Philips con la boquilla en la posición superior