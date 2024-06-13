2300 W
Tecnología ThermoShield
Cuidado iónico 4 veces mayor*
3 ajustes de calor y 2 posiciones de velocidades
El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.
Un flujo de aire más potente de 2300 W hace que el secado sea un 20 %** más rápido, sin dejar de proteger tu cabello.
El motor de alto rendimiento de este secador de cabello ha sido desarrollado para el mercado profesional. Genera una velocidad de aire de hasta 110 km/h****, para un secado rápido y un peinado impresionante.
4.7
de 5
85
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Cami23
13/06/2024
Chile
Excelente producto, rápido y liviano
Buen producto, realmente seca el pelo muy rápido. Tengo harto pelo y por lo general me demoro mucho en secar (aprox 1 hora y un poco más) pero este es MUY RAPIDO. Lo mejor es que es liviano y no suena tanto.
Ventajas
Es liviano y seca el pelo muy rápido
Contras
El cable quizás se ve un poco delgado pero todo ha funcionado bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
26/04/2023
Chile
Comprador verificado
Es de tamaño grande pero muy facil de usar
Es maravilloso, pense que podia ser un poco pesado, pero me equivoque. Además tiene un Plus, ya que por lo menos en mi caso note que deja el cabello muy suave y liviano, es muy diferente al anterior que tenia.
Ventajas
Es muy facil de usar
Contras
es grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD514/00 Secador de cabello
Xanjuandarra
27/06/2025
España
PERFECTO
Ligero, bonito y funcional. cumple perfectamente con lo prometido, seca antes y mi pelo se ve menos dañado. La verdad estoy contenta con la compra. Ahora a ver lo que dura...
Ventajas
Ligereza y secado rápido y sin daño
Contras
Mas ruido del que prometia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador
en comparación con BHD350 en el ajuste superior
Ajuste ThermoShield
* comparado con el secador básico
* * Prueba realizada en el laboratorio de Philips con la boquilla en la posición superior