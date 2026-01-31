Sensores ThermoShield Advanced
Motor potente de CC sin escobillas
Tecnología Dual Airstream
Modo suave para el cuidado del cuero cabelludo
Séquese el cabello en solo unos minutos con nuestro secador de pelo de alta velocidad más potente hasta el momento. Con una velocidad de hasta 110 000 vueltas por minuto, el motor sin escobillas de última generación proporciona aire de secado eficiente a 228 km/h (141 millas por hora), ¡para que pueda lucir siempre un cabello perfecto!
Proteja su cabello del daño causado por el calor y mantenga hasta el 100 %** de su fuerza natural gracias a la tecnología ThermoShield Advanced. Los sensores de esta tecnología están diseñados para detectar la temperatura ambiente 200 veces por segundo y ajustar el nivel de calor de secado para proteger el cabello y mantenerlo fuerte. Un cabello sano y sin preocupaciones en todos los secados.
Disfrute de un cabello suave y brillante gracias al rendimiento ultraestable de la tecnología Dual Aistream, que succiona aire de dos entradas simultáneamente y lo condensa para crear una potente corriente de aire seco. Pero no se limite a creer en nuestra palabra: el 94 % de los usuarios*** afirma que nota su cabello más suave después de usar el secador de pelo Philips serie 8000.
4.6
de 5
11
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Aeren
31/01/2026
España
Comprador verificado
IN LOVE
Que puedo decir, estoy "In Love" con mi secador azul adriático serie 8000. Es bonito, es pequeño, es manejable, no pesa y tiene numerosas funcionalidades. Seca el pelo muy rápidamente y además lo deja suelto, suave e hidratado. Al principio me costó un poco comprender como funcionaba el proceso de combinar calor con potencia pero ya le cogí el truco y que lo guarde en memoria es un plus, pues no tienes que volver a seleccionar las opciones. Claro que también tienes las predeterminadas por el secador que están muy bien y siempre encuentras una que se adapte a tu tipo de secado optimo. He de decir que cuando lo compré, adquirí también un modelo de otra marca, de mucho renombre y precio elevado y probé ambos varios días. Pues ganó por goleada el Philips. Estoy verdaderamente encantada, enamorada de mi secador. Lo recomiendo totalmente.
Ventajas
Pequeño, manejable, rápido, eficiente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Secador con ThermoShield Advanced
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Secador con ThermoShield Advanced
Westimer
14/11/2025
España
Comprador verificado
Cómprenlo
Un cambio radical a mejor. A mucho mejor. 100% necesario
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Secador con ThermoShield Advanced
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Secador con ThermoShield Advanced
RD18
04/05/2026
México
Es un excelente producto
Me gusta que seca muy rápidamente y protege el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secadora de pelo tecnología ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secadora de pelo tecnología ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-04-08
Se probó en cabello caucásico de 30 cm de largo con las posiciones de velocidad y calor más altas
Se probó en modo Thermoshield, en comparación con el secado al aire libre
Se probó con 31 usuarios en modo Caliente/Frío
Se probó con 31 usuarios en modo Caliente/Frío
Se probó con las posiciones de velocidad y calor más altas
Se probó en modo Caliente/Frío, en comparación con el secado al aire libre
Sin cable ni accesorios
Se probó con las posiciones de velocidad y calor más altas, en comparación con el modelo Philips BHD530 con 2300 V