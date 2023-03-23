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Descontinuado

StraightCare EssentialPlancha para el cabello ThermoProtect

BHS378/00

4.9
| (41) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Cabello liso y brillante con cuidado y control iónico
Especialmente diseñada para un peinado sencillo y rápido con largas placas infundidas con queratina y seis configuraciones de temperatura LED. Cuidá tu cabello con la tecnología ThermoProtect que previene el sobrecalentamiento y le da a tu cabello un brillo intenso con iones.
Ver todos los beneficios

Cabello liso y brillante con cuidado y control iónico

  • Tecnología ThermoProtect

  • Cuidado iónico para cabello brillante

  • Placas cerámicas con queratina

  • 6 ajustes LED de temperatura

Tecnología ThermoProtect

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect distribuye el calor de forma uniforme por las placas y ofrece protección capilar contra el sobrecalentamiento.

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Las placas con queratina se deslizan suavemente por el cabello, a fin de conseguir un peinado rápido y sencillo.

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Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

41

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
1

23/03/2023

Chile

Chile

Enamorada de esta placha!

Tuve planchas de otras marcas carísimas que al año se terminaban echando a perder, con un uso de un par de veces a la semana. Busqué esta por la marca, es maravillosa. Liviana, rápida, con placas extremadamente suaves, más que cualquiera que haya usado antes. 10 de 10. Lo mejor, aparte del precio, es que hace años que no tenía el pelo tan saludable, brillante y suave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS376/00 Plancha para el pelo ThermoProtect

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS376/00 Plancha para el pelo ThermoProtect

03/03/2021

Chile

Chile

Muy buena plancha

Funciona perfecto y cumple con lo que ofrece, tengo el cabello delgado y con mucho frizz y con la temperatura mínima me deja perfecto el peinado y en pocas pasadas. La recomiendo

Ventajas

Fácil de usar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect

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Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect

13/08/2020

Argentina

Argentina

Buenas Funciones

excelentes resultados, muy recomendable para aquellos que se les friza mucho el cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect

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Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect

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