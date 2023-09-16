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  • Su estilo con menos daño por calor*
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5000 SeriesPlancha para el cabello

BHS520/00

4.6
| (65) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Su estilo con menos daño por calor*
Dele estilo a su cabello con la tecnología ThermoShield. Consiga una temperatura constante desde la raíz hasta las puntas, menos daños por calor y un cabello de aspecto saludable. Dele brillo a su cabello con el cuidado iónico extra y consiga una gran variedad de peinados increíbles y libres de frizz.
Ver todos los beneficios

Con tecnología ThermoShield

Su estilo con menos daño por calor*

  • Tecnología ThermoShield

  • alisado un 50 % más rápido

  • Cuidado iónico extra para obtener un cabello brillante

  • Placas con aceite de argán

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.

Alisado un 50% más rápido**

Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.

El doble de cuidado iónico*** para cabello brillante y sin encrespado

Este potente sistema iónico intensifica el brillo de tu cabello con el doble de cuidado iónico por sesión de moldeado. Cargar el cabello con millones de iones negativos por centímetro cúbico elimina la electricidad estática, protege el cabello y suaviza las cutículas. Así podrás disfrutar de un cabello sin encrespado y con un brillo intenso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

65

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

16/09/2023

Chile

Chile

Excelente alisadora

Una alisadora que cumple con lo que promete alisado súper rápido cuidado del cabello su aceite protege y da brillo y suavidad la mo!

Ventajas

Liviana liso perfecto

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello

15/11/2023

España

España

Comprador verificado

Una buena plancha de pelo

Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo

Ventajas

Eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

16/06/2023

España

España

Comprador verificado

Simplemente perfecta

Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

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Avisos legales

  1. Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C

  2. vs HP8361