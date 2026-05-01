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Todas las series

  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*
  • Moldea con menos daños por calor*

Descontinuado

5000 SeriesPlanchas para el cabello

BHS520

Moldea con menos daños por calor*
Moldea tu pelo con la tecnología ThermoShield. Para una temperatura constante desde la raíz del cabello hasta las puntas, menos daños por calor y un cabello sano. Añade más brillo a tu pelo con el doble de cuidado iónico para crear muchos estilos bonitos y sin encrespado.
Ver todos los beneficios

con tecnología ThermoShield

Moldea con menos daños por calor*

  • Tecnología ThermoShield

  • Un alisado un 50% más rápido

  • Doble de cuidado para pelo brillante

  • Placas con aceite de argán

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.

Alisado un 50% más rápido**

Alisado un 50% más rápido**

Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.

El doble de cuidado iónico*** para cabello brillante y sin encrespado

Este potente sistema iónico intensifica el brillo de tu cabello con el doble de cuidado iónico por sesión de moldeado. Cargar el cabello con millones de iones negativos por centímetro cúbico elimina la electricidad estática, protege el cabello y suaviza las cutículas. Así podrás disfrutar de un cabello sin encrespado y con un brillo intenso.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. El mismo resultado de moldeado se consigue con una exposición al calor inferior a 180 °C frente al HP8361 a 210 °C

  2. vs HP8361