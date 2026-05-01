Descontinuado
BHS520
Tecnología ThermoShield
Un alisado un 50% más rápido
Doble de cuidado para pelo brillante
Placas con aceite de argán
La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.
Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.
Este potente sistema iónico intensifica el brillo de tu cabello con el doble de cuidado iónico por sesión de moldeado. Cargar el cabello con millones de iones negativos por centímetro cúbico elimina la electricidad estática, protege el cabello y suaviza las cutículas. Así podrás disfrutar de un cabello sin encrespado y con un brillo intenso.
Opiniones
El mismo resultado de moldeado se consigue con una exposición al calor inferior a 180 °C frente al HP8361 a 210 °C
vs HP8361