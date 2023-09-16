Tecnología ThermoShield
alisado un 50 % más rápido
placas flotantes 35 % más suaves
cuidado iónico extra
La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.
Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.
Placas un 35% más suaves con tecnología flotante para un deslizamiento suave en cada pasada. Las placas cerámicas flotantes avanzadas se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto garantiza un calor y una presión uniformes sobre el pelo para brindar un excelente rendimiento.
4.6
de 5
65
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Ladino
16/09/2023
Chile
Excelente alisadora
Una alisadora que cumple con lo que promete alisado súper rápido cuidado del cabello su aceite protege y da brillo y suavidad la mo!
Ventajas
Liviana liso perfecto
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello
VeroCuenca
15/11/2023
España
Comprador verificado
Una buena plancha de pelo
Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo
Ventajas
Eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Valenciana
16/06/2023
España
Comprador verificado
Simplemente perfecta
Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C
vs HP8361
frente a BHS677