Descontinuado
10 ajustes digitales
adaptados a cada tipo de cabello
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.
Las placas alisadoras tienen una longitud profesional de 105 mm, lo que permite alisar con mayor rapidez y facilidad.
Las placas con revestimiento cerámico, gracias a su deslizamiento delicado, permiten evitar los daños en el cabello durante el planchado.
4.9
de 5
60
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pcc 1
01/04/2022
Chile
Excelente producto
Con poca temperatura el cabello queda muy planchado además de durar todo el día lo recomiendo mucho, no daña el cabello u queda suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
marcelavictoria
18/03/2021
Chile
Perfecta
Muy conforme con la compra.... se me hace aún más fácil planchar mi pelo, liviana y con la temperatura que más me conviene...
Ventajas
Facilidad de uso
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Daniela_007
14/07/2020
Chile
Me encanta!
Es muy linda esta plancha, el diseño negro con rosa lo hace muy chic. Es delgada y liviana, el calor se programa y tiene un cierre de seguridad. Realmente me encanta aparte de proteger las puntas del pelo.
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener