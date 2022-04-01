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  • Un cabello increíble con un cuidado avanzado
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Descontinuado

StraightCarePlanchas para el cabello

BHS674/00

4.9
| (60) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Un cabello increíble con un cuidado avanzado
Obtén fácilmente un cabello liso a la perfección con nuestra nueva plancha para el cabello. Las placas con revestimiento de cerámica y tratamiento iónico permiten garantizar un cabello protegido, sin frizz y brillante. La alta temperatura de 220 °C te permitirá obtener resultados espectaculares en una sola pasada.
Ver todos los beneficios

Un cabello increíble con un cuidado avanzado

  • 10 ajustes digitales

  • adaptados a cada tipo de cabello

Disfruta de más cuidado con el tratamiento iónico para obtener un cabello brillante y sin frizz

Disfruta de más cuidado con el tratamiento iónico para obtener un cabello brillante y sin frizz

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.

Placas extralargas (105 mm) para un alisado rápido y fácil

Placas extralargas (105 mm) para un alisado rápido y fácil

Las placas alisadoras tienen una longitud profesional de 105 mm, lo que permite alisar con mayor rapidez y facilidad.

Revestimiento de cerámica para un deslizamiento suave y evitar daños

Revestimiento de cerámica para un deslizamiento suave y evitar daños

Las placas con revestimiento cerámico, gracias a su deslizamiento delicado, permiten evitar los daños en el cabello durante el planchado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

60

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

01/04/2022

Chile

Chile

Excelente producto

Con poca temperatura el cabello queda muy planchado además de durar todo el día lo recomiendo mucho, no daña el cabello u queda suave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener

18/03/2021

Chile

Chile

Perfecta

Muy conforme con la compra.... se me hace aún más fácil planchar mi pelo, liviana y con la temperatura que más me conviene...

Ventajas

Facilidad de uso

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener

14/07/2020

Chile

Chile

Me encanta!

Es muy linda esta plancha, el diseño negro con rosa lo hace muy chic. Es delgada y liviana, el calor se programa y tiene un cierre de seguridad. Realmente me encanta aparte de proteger las puntas del pelo.

Ventajas

Favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener

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