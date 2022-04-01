Descontinuado
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Emisión activa de iones
Infusión de queratina
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que cuidan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.
El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición al calor extremo mediante el uso de una temperatura más homogénea para un mejor rendimiento. Conseguí los mismos resultados con un ajuste de temperatura 20 °C más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas y llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
4.9
de 5
60
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pcc 1
01/04/2022
Chile
Excelente producto
Con poca temperatura el cabello queda muy planchado además de durar todo el día lo recomiendo mucho, no daña el cabello u queda suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
marcelavictoria
18/03/2021
Chile
Perfecta
Muy conforme con la compra.... se me hace aún más fácil planchar mi pelo, liviana y con la temperatura que más me conviene...
Ventajas
Facilidad de uso
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Daniela_007
14/07/2020
Chile
Me encanta!
Es muy linda esta plancha, el diseño negro con rosa lo hace muy chic. Es delgada y liviana, el calor se programa y tiene un cierre de seguridad. Realmente me encanta aparte de proteger las puntas del pelo.
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Vivid Ends straightener
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344