Fui seleccionada para realizar una prueba de producto de Planchas de pelo Philips serie 5000. Después de 2 semana probándola esta es mi valoración: A FAVOR: -Se trata de a unas planchas de pelo muy sencilla de usar ,ya que solo consta de un botón de encendido y una ruleta para darle más o menos temperatura. -Tardan menos de un minuto en calentar a su mayor temperatura (230 grados). -El diseño es sencillo,pero muy bonito en un color rosa irisado. -No son muy pensadas cosa q se agradece ya que todas sabemos que nos lleva un ratillo alisarnos el pelo ,además el cable le carga es bastante largo. -En cuanto a la tecnología ion Care,si he de decir que he notado que el pelo se encrespa menos en los días de lluvia. EN CONTRA: -La funda que trae para guardarlo,la veo sencilla de más, no la considero práctica ya que no resguarda la plancha al completo. Hubiera agradecido una funda tipo bolsita, con termo protector para guardar la plancha y protegerla tanto en casa como de viaje. También hubiera agradecido que incluyera un guante protector térmico. En general recomiendo esta plancha Philips 5000 por su sencillo uso y resultados como de peluquería.