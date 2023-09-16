Tecnología ThermoShield
Cuidado iónico mineral
alisado un 50 % más rápido
Funda enrollable resistente al calor
La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.
Los iones minerales ayudan a reducir el impacto negativo de los rayos UV y el daño en la superficie del cabello. Menos daños por rayos UV mantendrán su cabello suave y versátil.
Elija entre un rango de temperatura de 120 °C a 230 °C para garantizar resultados duraderos y minimizar el riesgo de dañar el cabello.
4.6
de 5
65
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Ladino
16/09/2023
Chile
Excelente alisadora
Una alisadora que cumple con lo que promete alisado súper rápido cuidado del cabello su aceite protege y da brillo y suavidad la mo!
Ventajas
Liviana liso perfecto
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello
VeroCuenca
15/11/2023
España
Comprador verificado
Una buena plancha de pelo
Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo
Ventajas
Eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Valenciana
16/06/2023
España
Comprador verificado
Simplemente perfecta
Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C
vs HP8361
vs HP8361