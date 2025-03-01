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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE620/00

4.2
| (280) Opiniones | 84% ha recomendado este producto

1 premio

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Disfrutá de una piel suave durante semanas y tratá las zonas de tu cuerpo con métodos personalizados de extracción del vello.
Ver todos los beneficios

Dos rutinas de extracción del vello

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas y cuerpo

  • Discos cerámicos atrapan el vello fino

  • Diseño de mango en forma de S

  • Tres accesorios adicionales

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho de depiladora

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612378

Opiniones

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4.2

de 5

280

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

01/03/2025

Chile

Chile

Excelente calidad y Prexio

La tengo hace más de 6 años y es mi favorita, no la cambiaría por nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

02/02/2021

Chile

Chile

Muy buena

Me gusto mucho, pens´+e que iba a doler y no duele casi nada es muy buena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry epilator

07/10/2020

Chile

Chile

Comprador verificado

Producto ha cumplido mis expectativas.

Tiene durabilidad la depilacion, fácil acceso en áreas pequeñas, la multifuncionalidad de accesorios hace el proceso de depilacion agradable. Recomiendo producto.

Ventajas

Accesorios para cada area a depilar

Contras

Mas dificil depilacion bajo agua al menos en areas de axila y bikini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator

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