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Satinelle Prestige Depiladora en húmedo y seco

Descontinuado

Asistencia técnica

Satinelle PrestigeDepiladora en húmedo y seco

BRE650/00

Satinelle Prestige Depiladora en húmedo y seco

Descontinuado

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Manuales y documentación

Guía de inicio rápido - English (US)

  • PDF archivo, 2.1 MB
  • 13 April 2022

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 150.3 kB
  • 15 April 2022

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