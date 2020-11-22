Descontinuado
Para piernas, cuerpo, cara y pies
Discos de cerámica que cortan el vello
Cinco rutinas de cuidado corporal
+ 9 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo
4.3
de 5
368
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Ange43151
22/11/2020
Chile
Excelente
La máquina para depilar, cambio mi vida 180 grados, el mejor método para eliminar todos los vellos y sin tanto dolor, sin dudas la recomiendo#PhilipsSatinelle
Ventajas
recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
May91
17/10/2020
Chile
Comprador verificado
Practicidad del producto
Ha sido una buena inversión ya que tiene diferentes opciones en un mismo aparato, sería ideal poder comprar accesorios al producto en la misma página para poder complementar
Ventajas
Completo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator
Mackis
23/09/2020
Chile
Está excelente, es completa en un solo producto.
Está demaciado genial, tiene todo lo necesario en un solo producto, además de un lindo diseño y inalámbrica lo mejor.
Ventajas
Todo el rato la recomendaria
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Premio al diseño IF 2016