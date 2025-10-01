Pruébala 90 días sin riesgo
Compra tu depiladora Philips y pruébala en casa por hasta 90 días. Si no te convence, puedes devolverla y recuperar tu dinero.
Descontinuado
BRI863/00
5 años de garantía
Para uso en cuerpo y rostro
10 minutos para tratar medias piernas
<gt/>200.000 pulsaciones de luz + funda
Con sensor SmartSkin
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que podás utilizarla eficazmente en la comodidad y seguridad de tu casa. Philips colaboró con especialistas en la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10 años, Philips realizó una investigación exhaustiva sobre las consumidoras de la tecnología IPL, en más de 2000 mujeres.
Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción del vello importante con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre tratamientos puede variar según tu crecimiento del vello. - Para ampliar esta imagen, hacé clic en la imagen en la galería de imágenes en la parte superior de esta página
Premios
3.2
de 5
232
Opiniones
Navb
01/10/2025
Chile
Solo acomoda el tono de piel y intensidad
Efectiva, mis piernas pueden pasar meses sin depilado me encantó, ahora me atreví al la línea del bikini y si e visto cambios, la tengo hace mucho tiempo y ahora la volví a usar me encanta, las axilas es lo mejor que pude comprar para el bello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo de depilación IPL
La máquina
13/07/2020
Chile
Funciona
La elegí porque hace un tiempo ya estaba buscando una nueva alternativa para una depilación más efectiva y realmente me ha funcionado de maravilla y tengo axilas más blancas y me crece muy poco pelo
Ventajas
Fácil uso y rapidez
Contras
Se debe enchufar
Esta reseña se realizó para Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo de depilación IPL
Esta reseña se realizó para Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo de depilación IPL
Lali123
12/07/2020
Chile
Me funcionó para la mantención de mi depilación.
100% recomendable, sobretodo para la mantención de la depilación definitiva.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Comfort SC1981/30 Sistema de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Comfort SC1981/30 Sistema de depilación IPL
frente a SC1981, SC1982, SC1983 y SC1984