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Descontinuado

Lumea PrestigeDispositivo de depilación IPL

BRI950/00

4.7
| (330) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

1 premio

Disfruta 6 meses de una piel suave y sin vello*
Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro IPL de más alto rendimiento. Diseñado para un tratamiento cómodo en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva de tu cuerpo y adaptan los programas personalizados para cada zona del cuerpo.
Ver todos los beneficios

5 años de garantía

2 accesorios inteligentes para resultados óptimos

Disfruta 6 meses de una piel suave y sin vello*

  • Con tecnología SenseIQ

  • Cuerpo y rostro

  • Con sensor SmartSkin

  • Uso con cable y de forma inalámbrica

Tecnología IPL experta para uso en casa, desarrollada con dermatólogos

Tecnología IPL experta para uso en casa, desarrollada con dermatólogos

IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica suaves pulsos de luz en la raíz del vello, lo que hace que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello que crece en el cuerpo disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probado y desarrollado con dermatólogos para que el tratamiento sea sencillo y eficaz, desde la comodidad de su propio hogar.

Tratamiento suave y eficaz comprobado

Tratamiento suave y eficaz comprobado

En estudios objetivos, se muestra hasta un 92 % de reducción del vello después de tres tratamientos**.Realice los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho tratamientos cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puede disfrutar seis meses de una piel suave sin vello*.

Adecuada para una amplia gama de tipos de cabello y piel

Adecuada para una amplia gama de tipos de cabello y piel

Philips Lumea Prestige es eficaz para una amplia gama de tipos de cabello y piel. Funciona en cabellos rubios oscuros, castaños y negros naturales y en tonos de piel desde muy blancos hasta marrones oscuros. IPL trabaja con el contraste entre el pigmento del color del cabello y el pigmento en el tono de piel, por lo que (como sucede con otros tratamientos con IPL) Lumea no sirve para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Tampoco es indicado para pieles muy negras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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4.7

de 5

330

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

15/04/2022

Chile

Chile

Lejos una de las mejores compras

Es muy efectiva en un par de meses el vello casi desaparecio por completo, ahora llevo mas de 7 años que me olvide del tema ya que nuncaas me salió vello, solo me hago retoques, una maravilla ❤️

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2020-04-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2020-04-15

08/12/2021

Chile

Chile

Muy buenos resultados

La tengo casi dos años segui al pie de la letra las indicaciones para comprarla vi muchos comentarios unos buenos otros no pero decidi probarla y estoy maravillada las primeras seciones senti un poco de dolor en mis piernas pero soportables en mis axilas los resultados no fueron los mismos de mis piernas tal ves es mas delicada esa zona. En resumen para las que vatallabamos todos los dias con tema depilacion la recomiendo un 100%.

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2020-12-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2020-12-08

08/10/2021

Chile

Chile

Buenísima!!! 100% recomendable

Disminuyó la aparición de vellos desde la primera sesión.. ahora que llevo más de un año usando puedo decir que es excelente.. aunq olvidó seguir el orden del tratamiento, pasan meses sin que aparezca vellos visibles y cuándo aparecen es en cantidad muy baja..Muy satisfecha con mi compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2020-10-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2020-10-08

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas

  2. En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más

  3. * Cuando se siguió el cronograma de tratamiento

  4. * * En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro

  5. * * * La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips