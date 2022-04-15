Descontinuado
5 años de garantía
Con tecnología SenseIQ
Cuerpo y rostro
Con sensor SmartSkin
Uso con cable y de forma inalámbrica
IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica suaves pulsos de luz en la raíz del vello, lo que hace que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello que crece en el cuerpo disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probado y desarrollado con dermatólogos para que el tratamiento sea sencillo y eficaz, desde la comodidad de su propio hogar.
En estudios objetivos, se muestra hasta un 92 % de reducción del vello después de tres tratamientos**.Realice los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho tratamientos cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puede disfrutar seis meses de una piel suave sin vello*.
Philips Lumea Prestige es eficaz para una amplia gama de tipos de cabello y piel. Funciona en cabellos rubios oscuros, castaños y negros naturales y en tonos de piel desde muy blancos hasta marrones oscuros. IPL trabaja con el contraste entre el pigmento del color del cabello y el pigmento en el tono de piel, por lo que (como sucede con otros tratamientos con IPL) Lumea no sirve para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Tampoco es indicado para pieles muy negras.
Premios
4.7
de 5
330
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Kekita
15/04/2022
Chile
Lejos una de las mejores compras
Es muy efectiva en un par de meses el vello casi desaparecio por completo, ahora llevo mas de 7 años que me olvide del tema ya que nuncaas me salió vello, solo me hago retoques, una maravilla ❤️
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2020-04-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2020-04-15
Solcita
08/12/2021
Chile
Muy buenos resultados
La tengo casi dos años segui al pie de la letra las indicaciones para comprarla vi muchos comentarios unos buenos otros no pero decidi probarla y estoy maravillada las primeras seciones senti un poco de dolor en mis piernas pero soportables en mis axilas los resultados no fueron los mismos de mis piernas tal ves es mas delicada esa zona. En resumen para las que vatallabamos todos los dias con tema depilacion la recomiendo un 100%.
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2020-12-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2020-12-08
Adamyc
08/10/2021
Chile
Buenísima!!! 100% recomendable
Disminuyó la aparición de vellos desde la primera sesión.. ahora que llevo más de un año usando puedo decir que es excelente.. aunq olvidó seguir el orden del tratamiento, pasan meses sin que aparezca vellos visibles y cuándo aparecen es en cantidad muy baja..Muy satisfecha con mi compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2020-10-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI950/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2020-10-08
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas
En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más
* Cuando se siguió el cronograma de tratamiento
* * En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro
* * * La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips