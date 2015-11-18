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Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT2200B/00

4.4

| (25) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

Un parlante tan intrépido como vos

Este resistente parlante inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir con vos a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera de casa. Seguirá sonando como nunca gracias a su resistencia.

Ver todos los beneficios

Un parlante tan intrépido como vos

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.4

de 5

25

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

18/11/2015

Chile

Chile

Pequeño valor

Adquirí este parlante por el hecho de que se podía ocupar en el agua principalmente. Sorpresa me lleve cuando lo recibí y note la calidad del sonido y el volumen, aunque en su máximo dependiendo de la canción puede saturarse los bajos un poco. Sin embargo funciona eficazmente, lo utilizo generalmente en la ducha sin problemas eso si hay que tratar de no colocarlo bajo el chorro directo ya que se tienden a tapar los orificios de la malla protectora lo que hace que disminuya el volumen, hasta ahora no he tenido ningún problema.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Parlante portátil inalámbrico

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12/01/2016

España

España

Diseño a muy buen precio

Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.

Sí, recomiendo este producto

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14/06/2015

España

España

Satisfecho con este pequeño

La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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