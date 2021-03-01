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  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla

Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Cortabarba

BT3206/14

4.3
| (115) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Barba de tres días de manera sencilla
Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim levanta y captura más vellos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así, podrás conseguir esa barba de tres días, barba corta o barba larga perfecta.
Ver todos los beneficios

El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido*

Barba de tres días de manera sencilla

  • Posiciones de precisión de 1 mm

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 45 min de uso sin cable/10 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Recortá uniformemente y capturá los vellos cortos

Recortá uniformemente y capturá los vellos cortos

La cortabarba Philips, ideal para barbas cortas, cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: el peine recortador levanta y dirige el vello al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.

Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

Diseñadas para prevenir arañazos e irritación, las cuchillas tienen puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

115

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

01/03/2021

Chile

Chile

Muy bueno

Fantástico recorta increíble, nunca pierde el Filo

Ventajas

Lo mejor no daña no pierde filo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba

29/07/2020

Chile

Chile

Comprador verificado

Cómoda

Es cómoda fácil de usar y segura , y se ve de calidad

Ventajas

Por las razones que dije antes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente máquina

Se la regalé a mi pareja y está feliz. Muy versátil y util en muchos sentidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

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  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips