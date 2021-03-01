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  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo

Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Cortabarba

BT3222/14

4.3
| (115) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim eleva y captura una mayor cantidad de los pelos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así, te permite conseguir esa barba de 3 días, una barba corta o una barba larga perfecta.
Ver todos los beneficios

Cuchillas autoafilables de titanio

Corte rápido y preciso para facilitar el estilo

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas con revestimiento de titanio

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

Perfecto para barbas, el cortabarba Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine recortador que levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme.

Cuchillas extra afiladas para obtener un resultado más preciso

Cuchillas extra afiladas para obtener un resultado más preciso

Diseñadas para mantenerse tan afiladas y eficaces como el primer día, las cuchillas autoafilables de acero con revestimiento de titanio ofrecen un recorte seguro en todo momento.

Batería de mayor duración

Batería de mayor duración

Este cortabarba utiliza tecnología DuraPower para reducir la fricción en las cuchillas, preservar el motor y mantener la batería funcionando cuatro veces más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

115

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

01/03/2021

Chile

Chile

Muy bueno

Fantástico recorta increíble, nunca pierde el Filo

Ventajas

Lo mejor no daña no pierde filo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba

29/07/2020

Chile

Chile

Comprador verificado

Cómoda

Es cómoda fácil de usar y segura , y se ve de calidad

Ventajas

Por las razones que dije antes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente máquina

Se la regalé a mi pareja y está feliz. Muy versátil y util en muchos sentidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer

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