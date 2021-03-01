Descontinuado
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas con revestimiento de titanio
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfecto para barbas, el cortabarba Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine recortador que levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme.
Diseñadas para mantenerse tan afiladas y eficaces como el primer día, las cuchillas autoafilables de acero con revestimiento de titanio ofrecen un recorte seguro en todo momento.
Este cortabarba utiliza tecnología DuraPower para reducir la fricción en las cuchillas, preservar el motor y mantener la batería funcionando cuatro veces más.
4.3
de 5
115
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
01/03/2021
Chile
Muy bueno
Fantástico recorta increíble, nunca pierde el Filo
Ventajas
Lo mejor no daña no pierde filo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Patrick13
29/07/2020
Chile
Comprador verificado
Cómoda
Es cómoda fácil de usar y segura , y se ve de calidad
Ventajas
Por las razones que dije antes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
Pablo223
12/06/2020
Chile
Excelente máquina
Se la regalé a mi pareja y está feliz. Muy versátil y util en muchos sentidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer