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Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Cortabarba

BT5200/15

4.5

| (85) Opiniones | 93% ha recomendado este producto

2 Premios

Recorte uniforme y sin esfuerzo

Este recortador con cuchillas completamente de metal te permite obtener la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas. Nuestro nuevo peine levantador de vello integrado los levanta para obtener resultados de recorte eficaces, incluso con una pasada

Ver todos los beneficios

Sistema de guía para barba dinámico para un resultado uniforme

Recorte uniforme y sin esfuerzo

  • Ajuste de precisión de 0,2 mm

  • Cuchillas completamente de metal

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Peine levantador de vello integrado

Levanta el vello al nivel de la cuchilla para lograr resultados uniformes

Levanta el vello al nivel de la cuchilla para lograr resultados uniformes

El sistema de guía para barba dinámico, gracias a la ayuda del peine integrado, levanta el vello al nivel de las cuchillas para lograr resultados de recorte uniformes, lo que permite que consigas la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas.

Guía el vello hacia la cuchilla para recortar sin esfuerzo

Guía el vello hacia la cuchilla para recortar sin esfuerzo

Recorta la barba en una pasada rápida y sin irritar la piel. Nuestro nuevo peine levantador de vello integrado levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme y sin esfuerzo.

Las cuchillas tienen doble filo para un recorte más rápido*

Las cuchillas tienen doble filo para un recorte más rápido*

Esta recortadora viene con cuchillas de doble filo completamente de metal que cortan más vellos en cada pasada para lograr un recorte más rápido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-961262
  • Imagen de AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

85

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

02/07/2024

Chile

Chile

Funciona muy bien, sigan vendiéndola

Mi hermano se fue de la casa y se llevó la corta barbas que compartíamos. Pónganla de nuevo en stock para comprarme una, pls.

Ventajas

Corta bien la barba.

Contras

No tiene cabezal pequeño para cortarse mejor el bigote, pero igual lo hace bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

Fecha de uso 2023-07-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba

Fecha de uso 2023-07-02

18/03/2018

Chile

Chile

Espectacular

Extraordinario producto para modelar Barba muy buena maquina su carga y duración es espectacular ... la Recomiendo... gran diseño una bella maquina ... Como siempre Philips se pasa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Cortabarba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Cortabarba

28/11/2023

España

España

Comprador verificado

Básico y preciso

Es un producto funcional que hace bien lo que hace. Tiene potencia corta bien rasura eficazmente buen profucto

Ventajas

La potencia y el cirte

Contras

El peine de corte es muy aparatoso y fácil de romper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero

Fecha de uso 2022-10-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero

Fecha de uso 2022-10-27

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