Descontinuado
Recorte uniforme y sin esfuerzo
Este recortador con cuchillas completamente de metal te permite obtener la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas. Nuestro nuevo peine levantador de vello integrado los levanta para obtener resultados de recorte eficaces, incluso con una pasada
Ajuste de precisión de 0,2 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Peine levantador de vello integrado
El sistema de guía para barba dinámico, gracias a la ayuda del peine integrado, levanta el vello al nivel de las cuchillas para lograr resultados de recorte uniformes, lo que permite que consigas la barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas.
Recorta la barba en una pasada rápida y sin irritar la piel. Nuestro nuevo peine levantador de vello integrado levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme y sin esfuerzo.
Esta recortadora viene con cuchillas de doble filo completamente de metal que cortan más vellos en cada pasada para lograr un recorte más rápido.
Premios
4.5
de 5
85
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Parchecu
02/07/2024
Chile
Funciona muy bien, sigan vendiéndola
Mi hermano se fue de la casa y se llevó la corta barbas que compartíamos. Pónganla de nuevo en stock para comprarme una, pls.
Ventajas
Corta bien la barba.
Contras
No tiene cabezal pequeño para cortarse mejor el bigote, pero igual lo hace bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2023-07-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Fecha de uso 2023-07-02
andMPR07
18/03/2018
Chile
Espectacular
Extraordinario producto para modelar Barba muy buena maquina su carga y duración es espectacular ... la Recomiendo... gran diseño una bella maquina ... Como siempre Philips se pasa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Cortabarba
Julio1966
28/11/2023
España
Comprador verificado
Básico y preciso
Es un producto funcional que hace bien lo que hace. Tiene potencia corta bien rasura eficazmente buen profucto
Ventajas
La potencia y el cirte
Contras
El peine de corte es muy aparatoso y fácil de romper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Fecha de uso 2022-10-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Fecha de uso 2022-10-27
Comparado con el modelo anterior de Philips