Descontinuado
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 75 minutos de uso/1 hora de carga
Sist. de aspiración de alto rendimiento
El sistema de aspiración de alto rendimiento del recortador de barba Philips 7000 proporciona un flujo de aire mejorado y un 50% más fuerte * para capturar hasta el 95% del vello que cortaste ** y ofrecerte un recorte más prolijo.
La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro atrapa todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para lograr un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora ideal para barbas largas.
Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.
4.0
de 5
41
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Raffa24
12/02/2022
Chile
Comprador verificado
Superó mis expectativas
Producto de excelente calidad, buena duración de la carga, fácil manejo y limpieza de sus partes.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Cle26
12/11/2021
Chile
Comprador verificado
Me gustó la aspiradora, funciona muy bien
Hasta ahora ha sido una muy buena experiencia con la afeitadora. Eche de menos el accesorio para cortar pelos de la nariz.
Ventajas
Aspirado de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
RafaRiv
21/10/2021
Chile
Excelente producto
Recorta muy bien, aspira la mayor cantidad de vellos. Para el precio debería traer un estuche; es el único punto en contra.
Ventajas
Corta excelente
Contras
Sin estuche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Comparado con el modelo anterior de Philips
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo