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  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración

Descontinuado

Beardtrimmer series 7000Cortabarba con sistema de aspiración

BT7500/15

4
| (41) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Recortador limpio con sistema de aspiración
Recortá tu barba, bigote y patillas sin desorden. El nuevo recortador con sistema de aspiración de Philips tiene un sistema mejorado de alto rendimiento con flujo de aire un 50% más potente* que aspira los vellos cortados de manera eficaz. Así, podrás recortar tu barba de forma más limpia.
Ver todos los beneficios

Philips es el número uno en recortes limpios

Recortador limpio con sistema de aspiración

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas autoafilables de metal

  • Hasta 75 minutos de uso/1 hora de carga

  • Sist. de aspiración de alto rendimiento

Flujo de aire mejorado para recortar el vello de forma más limpia

Flujo de aire mejorado para recortar el vello de forma más limpia

El sistema de aspiración de alto rendimiento del recortador de barba Philips 7000 proporciona un flujo de aire mejorado y un 50% más fuerte * para capturar hasta el 95% del vello que cortaste ** y ofrecerte un recorte más prolijo.

Recortá uniformemente y capturá los vellos cortos

Recortá uniformemente y capturá los vellos cortos

La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro atrapa todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para lograr un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora ideal para barbas largas.

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

41

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

12/02/2022

Chile

Chile

Comprador verificado

Superó mis expectativas

Producto de excelente calidad, buena duración de la carga, fácil manejo y limpieza de sus partes.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

12/11/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Me gustó la aspiradora, funciona muy bien

Hasta ahora ha sido una muy buena experiencia con la afeitadora. Eche de menos el accesorio para cortar pelos de la nariz.

Ventajas

Aspirado de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

21/10/2021

Chile

Chile

Excelente producto

Recorta muy bien, aspira la mayor cantidad de vellos. Para el precio debería traer un estuche; es el único punto en contra.

Ventajas

Corta excelente

Contras

Sin estuche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

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Avisos legales

  1. Comparado con el modelo anterior de Philips

  2. Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo