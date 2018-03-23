Descontinuado
BTM2360/12
Dale poder a tus temas
Escucha toda la música digital en tu teléfono inteligente mediante Bluetooth o MP3-CD y CD-R/W en un microsistema Philips. Los altavoces Bass Reflex producen graves poderosos y la salida máxima de 70 W produce un sonido potente.
Bluetooth®
Puerto USB para cargar
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
3.9
de 5
21
Opiniones
Axita
23/03/2018
Chile
Me encantó
Me encantó el sistema. Muy buen audio y la conexión bluetooth genial. Lo recomiendo cien por ciento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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Baltasar1966
14/12/2017
Chile
Bueno
Es bueno, pero el nuevo (BTM2360/55) suena mejor, ademas tiene bass reflex
Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena
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Baltasar1966
14/12/2017
Chile
LO mejor
ME encanta el Sistema Bass reflex, la calidad del sonido es muy buena, no tiene interferencias a subir el volumen al maximo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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