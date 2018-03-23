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Descontinuado

Microcadena

BTM2360/12

3.9

| (21) Opiniones

Dale poder a tus temas

Escucha toda la música digital en tu teléfono inteligente mediante Bluetooth o MP3-CD y CD-R/W en un microsistema Philips. Los altavoces Bass Reflex producen graves poderosos y la salida máxima de 70 W produce un sonido potente.

Ver todos los beneficios

Dale poder a tus temas

  • Bluetooth®

  • Puerto USB para cargar

Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente

USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente

Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

21

Opiniones

23/03/2018

Chile

Chile

Me encantó

Me encantó el sistema. Muy buen audio y la conexión bluetooth genial. Lo recomiendo cien por ciento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena

14/12/2017

Chile

Chile

Bueno

Es bueno, pero el nuevo (BTM2360/55) suena mejor, ademas tiene bass reflex

Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena

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14/12/2017

Chile

Chile

LO mejor

ME encanta el Sistema Bass reflex, la calidad del sonido es muy buena, no tiene interferencias a subir el volumen al maximo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Microcadena

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