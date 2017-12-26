Descontinuado
BTM2460/12
Sonido estéreo HiFi que se adapta a tu hogar
Conecta hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo o usa USB directo y personaliza el sonido con el control digital. Conecta cualquier dispositivo de musical a través de la entrada de audio y da una nueva intensidad a tu música. Todo en un diseño compacto y fino que se puede montar en la pared.
Bluetooth®
con MULTIEMPAREJAMIENTO
La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.
El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.0
de 5
4
Opiniones
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
JuanMa50
11/09/2017
México
EL APARATO SATISFACE PLENAMENTE MIS NECESIDADES, PERO NECESITO OBTENER UN CONTROL REMOTO EXTRA, YA QUE MI PERRA MASTICÓ EL QUE TRAE EL APARATO.
BUENAS TARDES, ESTOY MUY CONTENTO CON EL APARATO Y LO QUE MAS ME GUSTA ES SU COMODIDAD DE MANEJO CON SU CONTROL REMOTO, PERO MI PERRA, YA MASTICÓ Y DEJO INSERVIBLE EL MENCIONADO CONTROL REMOTO. SERA POSIBLE ME INDIQUEN COMO PUEDO OBTENER UN REPUESTO DEL CONTROL REMOTO?? VIVO EN EL EDO. DE MEXICO (MALINALCO) Y NO ME IMPORTARIA PASAR A RECOGERLO DONDE SE ME INDIQUE. GRACIAS Y SALUDOS.
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
isaac735
16/04/2017
México
increible audio
nos encanto,,se escucha en toda la casa...un diseño muy moderno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena