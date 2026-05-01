Revive tus mejores momentos con los videos en Full HD

Captura y disfruta de tus videos en alta definición (Full HD 1080p). El número "1080" representa la resolución de imagen, es decir, la cantidad de líneas horizontales que hay en la pantalla, mientras que “p” significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 1080p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la de los teléfonos móviles y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video usa el formato de video H.264 de los reproductores y discos Blu-ray. Con este formato de última generación y una gran calidad puedes capturar y revivir tus mejores momentos en alta definición.